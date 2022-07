Geeft Wouter Vrancken tegen Club Brugge kansen aan jongeren? “Als ze klaar zijn spelen ze”

Club Brugge uit, altijd lastig. Grapje. Een moeilijker debuut is niet denkbaar voor Wouter Vrancken. “Maar ik redeneer zo niet”, aldus de Genkse coach. “Ik vind het geen nadeel. De goesting om eraan te beginnen, is groot.”

De Truienaar bekent dat hij met een apart gevoel naar Jan Breydel trekt. “Naar zo’n eerste match leef je toch altijd op een speciale manier toe. Dat geldt trouwens niet enkel voor mij. Ik merk dat de jongens ook hongerig zijn.”

Een synoniem van honger is bereidheid. Die ontbrak een week geleden in de galamatch tegen AEK. Vrancken gaf nadien uiting aan zijn ontgoocheling. Een week na datum klinkt hij milder. “Op training zie ik die overgave wel. De spelers denken ook steeds meer mee, ze babbelen veel met mekaar om de onderlinge verstandhouding in bepaalde situatie te verbeteren.”

De kritiek van een week geleden op vooral de voorhoede slikt hij dus voor een stuk in. “Het was uiteindelijk ook niet zo slecht als we direct na de wedstrijd dachten. Op defensief vlak vervulden onze voorspelers wel hun taak. Maar uiteraard zijn er altijd verbeterpunten. Zo verwacht ik dat ze in de komende matchen meer energie steken in de aanval. Dat zal in Brugge zeker nodig zijn. Ik heb de hele groep in ieder geval duidelijk gemaakt wat ik verwacht. Ik zie focus. Ze beseffen dat ze zondag top zullen moeten zijn.”

Castro links- of rechtsvoetig?

Vraag die veel fans zich stellen, is: krijgen we zondag al één of meerdere jongeren uit de academie te zien? “Dat zal je wel zien”, aldus Vrancken. “Maar ik sluit dat niet uit. Ik heb op voorhand gezegd dat ik ernaar uitkijk om te werken met de jongeren uit de academie. Ik ben niet bezig met hun leeftijd of ervaring. 17 jaar of 30 jaar, geen ervaring of 10 jaar ervaring, dat interesseert me niet. Ik geloof in die jonge gasten. Als ze - ook mentaal - klaar zijn, spelen ze bij mij.”

Lovende woorden die Vrancken ook heeft voor nieuwkomer Nicolas Castro. “Hij maakt op mij een goeie indruk. Door de vele Spaanstaligen in het team is zijn aanpassing vlot verlopen. Op training zie je dat hij kan shotten. Iemand zei me deze week: ‘Ik weet niet of hij links- of rechtsvoetig is.’ Een mooi compliment toch. Uiteraard zal hij moeten wennen aan de Belgische competitie, die een omschakelcompetitie is. Maar de bereidheid bij hem is groot.”

Genk traint zaterdagnamiddag nog één keer en reist dan af naar West-Vlaanderen. Er zijn vier afwezigen: Onuachu, Sadick, Abid en doelman Chambaere.

