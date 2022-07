Na controle bleken er nog heel wat bakstenen los te zitten op het oude handelspand in de Bosstraat. — © Mark DREESEN

MAASEIK

Een winkel in de Bosstraat blijft dicht omdat de situatie rond het gebouw niet veilig is. Dat besliste de brandweer vrijdag na een controle van drie winkels. Donderdagavond kletterden meerdere bakstenen en pannen van een winkelpand op de straat. Omdat de situatie niet veilig was, werd een deel van de straat afgesloten.