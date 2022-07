“Oma’s aan de top” was ooit een hit van K3, maar op het jumpingkampioenschap Kempische Regionale Serie 1 was het ’mama’s aan de top’. Ina Meylaerts (mama van Lukas, bijna 11 maanden), Lisa Ceunen (Scott, bijna 3 jaar) en Kim Nullens (Ferre, 11 jaar en Mare bijna 9 jaar) bevolkten immers het podium in Leopoldsburg.