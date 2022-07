In 2009 won Marvin Ogunjimi de beker nog met Genk, zondag speelt hij in de voorronde met Rapid Leest tegen Peer. — © BELGA

Met KVV Hoeselt en RC Peer treden zondag twee Limburgse clubs aan in de voorronde van de Beker van België. Voor de ene is die voorronde eerder een last, voor de ander een lust. Leuk weetje: de tegenstander van RC Peer heeft een ex-Rode Duivel én bekerwinnaar in de rangen.