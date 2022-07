Biniam Girmay is klaar voor deel twee van zijn wielerjaar: nieuwe helm met knipoog naar kurkincident

Biniam Girmay kende een geweldig voorjaar met winst in Gent-Wevelgem en een vijfde plaats in de E3 Saxo Bank Classic en trok die goede lijn door in de Ronde van Italië. Na vijf top-vijfplaatsen in de eerste negen ritten schoot hij raak in de tiende etappe van de Giro. Helaas schoot hij even later ook raak op het podium. Met de prosecco-kurk in zijn eigen oog. Girmay verdween zo noodgedwongen uit de Giro en even werd gevreesd voor blijvende oogschade, maar hij herstelde volledig van een bloeding in de voorste oogkamer. Afgelopen maand won Girmay als het Eritrees kampioenschap tijdrijden, zaterdag begint hij in Wallonië echt aan het tweede deel van zijn wielerjaar. En daar hoort een nieuwe helm bij. Eentje met een knipoog naar het kurkincident.