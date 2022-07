Waar eet … Caroline Rigo van Cent pur Cent? “Hapjes, tapjes én barbecue op Ibiza”

Osteria Moretti in Hasselt

“Mijn favoriete lunchplekje in Hasselt. Reserveren is de boodschap, want meestal zijn alle tafeltjes volzet. Als je gelukt hebt, krijg je last minute toch nog een sms’je dat er een plekje vrij gekomen is. Op de suggestiekaart staat af en toe de klassieker Burrata. Niet normaal lekker!”

Osteria Moretti. Aldestraat 20 in Hasselt. Open van donderdag tot zondag van 10 tot 23 uur (keuken van 12 tot 20 uur) en maandag van 10 tot 16 uur (keuken tot 14 uur). Meer info: www.osteriamoretti.be

LEES OOK. GEPROEFD. Finesse en fijnproeven op misschien wel het mooiste terras van Limburg 69286e3c-fee0-11ec-9447-5f7895ec3221

Burrata bij Osteria Moretti. — © Caroline Rigo

Café Beauté in Hasselt

Naast beautymerk Cent pur Cent is Caroline Rigo ook de onderneemster achter de Hasseltse conceptstore Café Beauté. “Bij ons kan je uitgebreid ontbijten met de beste Griekse yoghurt en de lekkerste cappuccino van de stad, of samen met vrienden tapas delen. Heerlijk! Vanop het terras heb je bovendien zicht op de bootjes op het kanaal, de ideale setting. Oh, we hebben ook toffe ontbijtmanden om iemand te verrassen thuis.” (knipoog)

Café Beauté, Scheepvaartplein 1 in Hasselt. Open van maandag tot zaterdag van 8 tot 18 uur. Op donderdag open tot 20 uur. Zondag gesloten. Meer info: www.cafebeaute.be

Ontbijten bij Café Beauté. — © Caroline Rigo

Tapas bij Café Beauté. — © Caroline Rigo

Ontbijtmand bij Café Beauté. — © Caroline Rigo

Cosmocafé in Sint-Truiden

“Ik ben heel erg fan van hapkes en tapkes.” (lacht) Op vrijdagavond na het werk gaan aperitieven en dan blijven hangen, love it! Dankzij de superlekkere tapas met een wereldse insteek, voel ik me hier altijd een beetje op vakantie.”

Cosmocafé, Grote Markt 66 in Sint-Truiden. Dinsdag, woensdag, donderdag en zondag open van 10u30 tot middernacht. Vrijdag open tot 1 uur ’s nachts en op zaterdag van 8u30 tot 1 uur ’s nachts. Gesloten op maandag. Meer info: www.cosmocafe.be

LEES OOK. Waar eet …. influencer Céline Schraepen? “Vakantiesfeertje alsof ik niet meer in België ben” 39edf29c-f92f-11ec-9a10-8818aa510f2a

© IMAGES DE JULIE

© IMAGES DE JULIE

De Fakkels in Sint-Truiden

“Als we iets speciaals te vieren hebben, gaan we wel eens graag eten op sterrenniveau. En dan is De Fakkels één van mijn favorieten. Ik kan hier zo intens genieten van de gezelligheid in het salon en de klassieke keuken, topniveau!”

De Fakkels, Hasseltsesteenweg 61 in Sint-Truiden. Van woensdag tot zaterdag open van 19 uur tot 21u30. Op donderdag en vrijdag ook open tussen 12 en 14 uur. Zondag enkel open van 12 tot 14 uur. Maandag en dinsdag zijn de sluitingsdagen. Meer info: www.defakkels.be/nl

© Caroline Rigo

Raco Ibiza

“Vakantie op Ibiza geboekt? Dan is deze zeker een aanrader. Niéts kan tippen aan de barbecue bij Raco op Ibiza. Alles is er supervers. Van de cocktails tot de groentjes en het vlees op de barbecue. Never had better, echt waar!”

Raco Ibiza, Ca mí Vell de Sant Mateu, Spanje. Elke dag open van 9 tot 20 uur. Meer info: www.racoibiza.com/en/home-2

© Caroline Rigo