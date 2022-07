Wout van Aert clasht met Remco Evenepoel in de Clasicá San Sebastián, amper een week na de Tour

Wout van Aert heeft nog een drukke week. Na de viering zondagavond heeft hij nog twee shows, maar zaterdag is het opnieuw bittere ernst. Want dan rijdt de groene trui de Clasicá San Sebastián. Daar vindt hij Remco Evenepoel terug, die zijn hoogtestage in Livigno erop heeft zitten.

Van Aert slaapt zondagavond in Parijs uit, al wordt dat een korte nacht want er is zoveel te vieren. Dinsdag is hij de grote vedette op het Criterium in Roeselare, samen met thuisrijder en tijdritwinnaar Yves Lampaert en op donderdag is hij de ‘local hero’ in het criterium van zijn Herentals. Met Roosendaal van 1 augustus en Etten-Leur van 14 augustus sluit de succesrijke Kempenaar zijn criteriumcampagne af.

En op zaterdag 30 juli is het dus alweer bittere ernst met de Clásica San Sebastián.