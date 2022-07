Ryanair schrapt 120 vluchten dit weekend

Door de pilotenstaking van dit weekend ziet het ernaar uit dat Ryanair in totaal zo’n 120 vluchten schrapt: 98 in Charleroi en 20 in Brussel. Dat zegt ACV-secretaris Hans Elsen.

Het precieze aantal geannuleerde Ryanair-vluchten door de staking komt maar mondjesmaat binnen. De Belgische piloten leggen zaterdag en zondag het werk neer, en de Ierse maatschappij verwittigt pas 48 uur op voorhand welke vluchten daardoor afgelast worden. Tot frustratie van onder meer de vakbond ACV, dat het bedrijf oproept om al sneller aan de reizigers te communiceren.

Wat nu zeker is, is dat er vanuit Charleroi op zaterdag 49 vluchten worden geannuleerd. “En aangezien er op zondag evenveel vluchten zijn, kunnen we ervan uitgaan dat dit op zondag hetzelfde aantal zal zijn”, zegt Hans Elsen, AVC-secretaris. Voor de twee dagen samen zou het dus om 98 vluchten gaan. Voor de vluchten vanuit Brussel, waar Ryanair minder aanwezig is, gaat het om 10 vluchten op zaterdag en 10 op zondag.

De twee luchthavens samen zien dit weekend dus zo’n 120 vluchten geschrapt. Hoeveel passagiers hierdoor worden getroffen, is minder goed in te schatten. Er is sprake van zo’n 10.000 reizigers. “Maar eigenlijk moet je daar de terugvluchten ook nog bij tellen, dan kom je aan het dubbel”, aldus nog Elsen. “Al is het moeilijk om op voorhand precieze inschattingen te maken, omdat veel vluchten met elkaar zijn verbonden. Het enige wat vaststaat, is dat er vanuit Brussel geen enkele vlucht met Belgische bemanning vliegt en dat vanuit Charleroi twee derde van de vluchten met Belgische bemanning aan de grond blijft.”

De staking komt er naar aanleiding van de aanslepende discussies met de bedrijfsleiding over de arbeidsvoorwaarden. De piloten vragen dat er een Belgische personeelsdienst komt. Ook willen ze dat het loon dat ze in de coronacrisis hebben ingeleverd, opnieuw wordt hersteld.