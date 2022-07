GEPROEFD. Wát een smaak: wij gingen fijnproeven op het mooiste terras van Limburg

In Hoeve De Bies in Sint-Martens-Voeren betaal je wel wat, maar je krijgt er véél voor in de plaats. — © Luc Daelemans

Vergeet even lokale gerechten als forel, trip en bloedworst. Bij Hoeve De Bies in de Voerstreek serveert chef Maurice Huynen een verfijnde keuken. Als het weer meezit, zelfs op een van de mooiste terrassen van Limburg.

In 2019 werd restaurant Hoeve De Bies door de culinaire gids Gault&Millau uitgeroepen tot Ontdekking van het Jaar. Wie er voor het eerst komt, zal die beoordeling moeiteloos onderschrijven. De voorgeschiedenis van chef Maurice Huynen (36) en maître-sommelier Peterhans van Harinxma (32) is daar niet vreemd aan. Ze werkten bijna tien jaar in tweesterrenzaak Beluga in Maastricht, toen nog van de flamboyante Hans van Wolde. Vier jaar geleden trokken ze naar een negentiende-eeuwse hoeve in Sint-Martens-Voeren om hun eigen ding te doen.

Kort na de opening schoven we er voor het eerst aan. Sindsdien hebben ze een enorme weg afgelegd. Het interieur onderging een complete make-over. De nostalgische hoevesfeer (gewelfd plafond, baksteenmuren …) is er nog, maar daar werden trendy accenten (neon, strakke trap, hippe stoelen …) aan toegevoegd. Het eten dan. We kozen het menu Smaken van de Bies (zeven gangen, 105 euro) met aangepaste wijnen (50 euro).

© Luc Daelemans

De amuses waren veelbelovend, een belofte die ruimschoots werd waargemaakt tijdens het vervolg. Finesse en precisie in alles. We gingen van start met kingkrab, gemarineerde koolrabi en yuzu. Vanaf dat ogenblik kon het al haast niet meer stuk. De tonijn met tartaar van kalfsvlees en een crème van piccalilly smolt op de tong. Het derde gerecht – tarbot met kreeftenboter – was heel klassiek, maar wát een smaak. Vaste, hagelwitte vis en perfect gegaarde asperges. Gewoon top.

Dan volgden een mosselgerecht in een crème van mossel, Franse shortrib met gesmolten ganzenlever (originele versie van de tournedos Rossini) en Mechelse koekoek met een café de Paris-saus (op basis van boter, sjalotjes en knoflook). Allemaal even smaakvol. We rondden af met een dame blanche. Niet bijster origineel, maar wel superlekker. Conclusie: in Hoeve De Bies betaal je wel wat, maar je krijgt er véél voor in de plaats.

Waarom hier uit eten?

1. Geweldige wijnkaart met heel wat Franse referenties, maar de rest van de wereld wordt niet vergeten. Ook veel aandacht voor lokale wijnen. We dronken onder meer uitstekende rosé bubbels van Crutzberg.

2. Vanop het bijzonder mooie terras kijk je uit over het golvende, groene landschap. De inrichting werd aangepast aan de natuurlijke omgeving, van de terracotta potten tot de verweerde tafels.

3. De uitleg van Peterhans van Harinxma over gerechten en wijn is een belevenis. Geen uit het hoofd geleerde quotes, maar bezielde en vakkundige commentaar van een gepassioneerde foodie.

Praktisch

Adres

Bies 4, Sint-Martens-Voeren

Open

Vr, za en zo om 12 en om 18.30 uur. Ma om 18.30 uur.

Info

www.hoevedebies.be043/81.23.40