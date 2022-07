Wout van Aert start zaterdag met nadeel in de tijdrit: “Niet in mijn gewone pak”

Wout van Aert was donderdagavond te gast in de De Avondetappe bij de NOS, de Nederlandse tegenhanger van Vive le Vélo. Daarin blikte hij onder meer vooruit naar de tijdrit van zaterdag en stelde al één groot nadeel vast. “Ik moet mijn normale pak inruilen voor eentje van de organisatie.”

LEES OOK.VIDEO. De zege van Vingegaard vanuit de volgwagen bij Jumbo-Visma: “Pogacar is gelost, komaan!”

Van Aert, die in de openingstijdrit van de Tour nog verrassend geklopt werd, door Yves Lampaert, zal ook zaterdag als favoriet starten. Toch ziet hij één minpunt, zo vertelde hij. “Omdat ik in de groene trui rijd, moet ik ook in een groen tijdritpak van de organisatie starten. Na de rit op Hautacam zijn ze mij nog komen opmeten zodat het toch zo goed mogelijk zou lijken op het pak dat ik normaal voor een tijdrit draag.”

Het lijkt een detail, maar dat is het allerminst. Voor een tijdrit heeft Van Aert normaal een op maat gemaakt pak van kledijsponsor Agu. Uit tests in de windtunnel voor de Tour bleek dat dit pak bijna een halve minuut tijdwinst moet opleveren in een tijdrit van 40 kilometer. Die halve minuut zal Van Aert dus op een andere manier moeten compenseren. De kledij die de truidragers in de Tour moeten dragen, wordt gemaakt door Santini, een concurrent van Agu. “Nu, twee van mijn grote concurrenten in de tijdrit, rijden in het geel en het wit (Vingegaard en Pogacar, nvdr) dus die ondervinden hetzelfde nadeel”, aldus Van Aert.

LEES OOK. Beresterke Wout van Aert doet opnieuw zijn duit in het zakje voor gele trui Vingegaard: “Ik heb me uit elkaar getrokken en dat bleek de goede zet te zijn”

Valpartijen

“Geprobeerd om Pogacar nog een beetje te jennen”

Van Aert blikte ook nog terug op de knappe teamprestatie op Hautacam van donderdag. “Ik zat er eigenlijk door maar net op dat moment hoorde ik in mijn oortje dat Pogacar moest lossen. Dan ben ik toch nog maar even doorgegaan”, legt hij uit. “Ik heb dan nog geprobeerd om Pogacar een beetje te jennen door in zijn wiel te gaan zitten, maar dat duurde niet lang.”

Hij kreeg tijdens het programma ook voor het eerst de beelden van de val van Pogacar en de bijna-val van Vingegaard te zien. “Die afdaling lag er slecht bij, er lag ook veel grind. Het was blijkbaar niet op tv te zien, maar ik heb ook een aantal bochten gemist… Ik ben dan maar rustig naar beneden gereden.”