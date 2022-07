Auto ramt flits- en ANPR-camera in Oudsbergen: trajectcontrole Plockroy tijdelijk buiten werking

De trajectcontrole op Plockroy in Wijshagen werkt niet meer nadat vrijdag even na middernacht een auto de paal met flits- en ANPR-camera ramde. De bestuurder bleef ongedeerd. De traject controle zal enige tijd buiten gebruik zijn.

De N76 staat bekend als een drukke en gevaarlijke weg, vandaar ook dat er traject controle kwam. De omwonenden werden rond middernacht door een doffe klap wakker. “De bestuurder kroop zelf uit het voertuig”, is te horen “Hij kwam uit de richting van Genk, had om nog onbekende redenen de zachte bocht gemist en botste tegen de traject controle. De bestuurder gaf aan in slaap te zijn gevallen”.

Oversteekplaats

Daarbij werden ook de stalen hekken op de middenberm van de oversteekplaats, voor fietsers, platgereden. De wagen stond geblokkeerd, kon geen kant meer op en moest worden getakeld. De politie kwam ter plaatse om vaststellingen te doen.

Het wordt een hele klus om de intelligente camera te vervangen. Eerst moet een aannemer de paal terugzetten. Daarna kan men de camera opnieuw installeren. Dat kan enkele weken duren. De traject controle moet ook opnieuw worden geijkt. Dat betekent niet dat hardrijders vrij spel krijgen. De politie voerde, ook nu de traject controle actief was, met een anonieme wagen nog regelmatig snelheidscontroles uit op dit traject. (RDr)