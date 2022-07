Zin in een ijsje? Er staan liefst 8 Belgische ijssalons in de Top 100 van de wereld

Het is zomer, het is warm, het is tijd voor een ijsje. Laten we eerlijk zijn, de meesten onder ons zeggen dezer dagen geen nee tegen een verkoelende snack. Maar elke ijsjesliefhebber weet het: het ene bolletje romige verkoeling is het andere niet.

Waar je bij het ene ijssalon met een grote glimlach naar buiten wandelt, is dat elders soms wel anders. IJs maken is nu eenmaal een kunst die niet iedereen onder de knie heeft. En dat weten ze in Italië maar al te goed. Daarom wordt er in het land van de gelato om de vier jaar een heus Gelato World Festival georganiseerd, waarbij meer dan 5.000 deelnemers streven naar de eerste plek.

Hoewel het volgende festival pas in 2025 op de planning staat, wouden de organisatoren ons niet langer laten wachten. Daarom stelden ze alvast een voorlopige Top 100 op die de beste ijsmakers van de wereld in de kijker zet. Op die lijst schitteren maar liefst 9 Belgische namen, goed voor 8 verschillende ijssalons. Wij hebben alvast een leuke zomerchallenge in gedachte: ieder adresje uitproberen. Of dat gaat lukken, is nog maar de vraag, maar we geven je alvast de Belgische top 8 zodat ook jij ermee aan de slag kan.

Ice Bar Oyya (Brugge en Gent)

Tendance Glacée (Flawinne)

Gelati Van Houcke (Bornem)

La Gourmand’ice (Heusy en Stembert)

Rococò Gelateria (Zaventem)

Pepe’s (Saint-Lambrechts-Woluwe en Etterbeek)

Gelateria Bazalia (Bazel)

Barijs (Lichtaart)

Wil je de volledige Top 100 raadplegen? Dat kan op de website van het Gelato World Festival.