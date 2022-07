“Maximale kracht van Afrikaanse anticycloon”: code rood in 16 Italiaanse steden vanwege hitte en bosbranden

Italië staat op het punt om “de maximale kracht van de Afrikaanse anticycloon Apocalypse4800 mee te maken. Het cijfer 4.800 legt de situatie namelijk heel goed uit: de temperatuur daalt pas onder nul graden op hoogtes boven 4.800 meter”, aldus de gespecialiseerde site ilmeteo.it.

In Milaan stijgt het kwik volgens de voorspellingen tot 40 graden, in Bologna en Rome worden pieken tot 39 graden verwacht. Donderdag werd in Pavia een temperatuurrecord gevestigd met 39,6 graden. Ook na de passage van de hittegolf zal Italië trouwens geen respijt krijgen. Volgens de site zullen de abnormale temperaturen aanhouden tot begin augustus.

© AFP

Bosbranden

De grootste bosbrand in Italië bevindt zich momenteel in Toscane, nabij Massarosa. Daar is al 860 hectare in de vlammen opgegaan. Een duizendtal mensen moest er worden geëvacueerd. De brand zou aangestoken kunnen zijn. Het parket voert een onderzoek.

Volgens de Europese gespecialiseerde dienst Copernicus is al 27.571 hectare verwoest bij bosbranden in Italië in 2022, tegen 39.904 in Frankrijk, 199.651 in Spanje , 149.324 in Roemenië en 48.106 hectare in Portugal.

De bosbranden die de afgelopen weken in Europa woedden, hebben al meer oppervlakte getroffen dan tijdens heel 2021, aldus Copernicus. In de 27 landen van de EU is in totaal 517.881 hectare in de as gelegd sinds het begin van het jaar.