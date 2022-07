“Zeven doden, onder wie vier kinderen” bij Russische aanvallen in Syrië

© via REUTERS

Zeven mensen, onder wie vier kinderen, zijn gestorven tijdens Russische bombardementen in het district Idlib, in het noordwesten van Syrië. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. De regio staat bekend als een bolwerk van jihadisten en rebellen.

Volgens het observatorium zijn “zeven mensen, onder wie vier kinderen uit eenzelfde gezin, twee mannen en een persoon die nog niet geïdentificeerd is” gestorven door de Russische aanvallen in het district Jisr ash-Shugur. Rami Abdel Rahmane, de directeur van het observatorium, merkt op dat de kinderen jonger waren dan tien jaar en zes van de zeven mensen burgerslachtoffers waren. Andere mensen zitten nog steeds vast in het puin, klinkt het. Het grootste deel van de slachtoffers zijn Syrische ontheemden uit het naburig district Hama, aldus dezelfde bron.

Rusland is al jarenlang een bondgenoot van Syrië, steunt het regime van de Syrische president Bashar al-Assad en voert sinds 2015 militaire interventies uit in het land. Ongeveer de helft van de provincie Idlib, net als delen van Aleppo, Hama en Latakia, worden gecontroleerd door tegenstanders van Damascus, zoals Hayat Tahrir al-Sham, een aan al-Qaeda gelinkte beweging.

Het gebied huist ook rebellen, deels gesteund door Turkije, en andere jihadistische groeperingen, zoals Hurras ad-Din. Alle facties zijn al eens het doelwit geweest van luchtaanvallen van het Syrische regime, zijn Russische bondgenoot, maar ook Hurras ad-Din en de Verenigde Staten.

Het Syrisch conflict startte in 2011. Sindsdien zijn een half miljoen mensen gestorven, is de infrastructuur vernield en is de grootste volksverhuizing sinds de Tweede Wereldoorlog ontstaan.