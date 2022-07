De zege van Vingegaard vanuit de volgwagen bij Jumbo-Visma: “Pogacar is gelost, komaan!”

Geletruidrager Jonas Vingegaard legde donderdag de Ronde van Frankrijk in de Pyreneeën in een definitieve plooi door in de slotklim van Hautacam zijn rivaal Tadej Pogacar op meer dan een minuut te rijden. Met dank aan Wout van Aert. De groene trui deed in dienst van ploegmaat Vingegaard uitdager Pogacar lossen op de moordende col.