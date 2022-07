Het zware klimwerk zit erop. De renners rijden vandaag in rit 19 naar Cahors. In een relatief vlakke etappe - met twee bergjes van vierde categorie - krijgen de mannen met snelle benen eindelijk nog eens een kans om de strijden voor de overwinning, tenzij de wind daar anders over beslist. Een mogelijk waaierscenario is niet uitgesloten.