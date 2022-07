Deel Maaseikse winkelstraat afgezet: twijfels over stabiliteit van enkele oude gevels

De brandweer onderzoekt vandaag (vrijdag) de stabiliteit enkele gevels in de Bosstraat. Dit nadat er donderdag pannen en gevelstenen naar beneden kwamen. Drie winkels mogen niet openen en de straat is deels afgezet.

In de winkelstraat Bosstraat in Maaseik zijn donderdag rond 19 uur dakpannen van een winkel gevallen. Ook enkele gevelstenen kwam los. De brokstukken vielen op de winkelstraat. Die is nu deels afgezet om veiligheidsreden. Er is een veiligheidszone afgebakend door de brandweer. Drie winkels mogen niet openen. Een optiekzaak, boekhandel en juwelier. Vandaag wordt bekeken of de gevels van de oude panden los zijn gekomen of dreigen los te komen. mmd