Ed Sheeran gaat eten in The Jane en bouwt daarna stevig feestje met alle gasten: “Hij gaf een 40 minuten durend miniconcert”

Op de nationale feestdag heeft de Britse superster Ed Sheeran – die op tournee is in ons land – een bezoekje gebracht aan het Antwerpse sterrenzaak The Jane. Die passage ging niet onopgemerkt voorbij, want achteraf bouwde hij een feestje met de andere bezoekers door veertig minuten lang een privéconcert te geven. Op beelden is te zien hoe de restaurantbezoekers compleet uit de bol gaan. “De gasten waren superenthousiast, iedereen deed mee.”

Vrijdag 22 juli en zaterdag 23 juli staat Ed Sheeran in het Koning Boudewijnstadion in Brussel voor zijn tournee ‘+ - = ÷ x’. Maar donderdag warmde hij zijn stem al even op in Antwerpen, na een etentje in The Jane.

Na zijn maaltijd had Ed Sheeran namelijk een verrassing in petto voor sterrenchef Nick Bril. “Ed Sheeran stelde aan hem voor om een karaoke te doen, waarna hij een veertig minuten durend miniconcert heeft gegeven. De gasten waren superenthousiast, iedereen deed mee. Ze stonden er allemaal omheen, te dansen en te zingen”, getuigt Floor Zengerink, medewerker bij The Jane. Chef-kok Nick Bril nam tijdens het feestje plaats achter de draaitafels.

© Instagram: Floor Zengerink

Ed Sheeran kon er duidelijk maar geen genoeg van krijgen. “Nick stelde enkele keren voor om zijn laatste liedje te zingen, waarop Ed antwoordde: ‘I’m going to sing all night long!’ Hij had er heel veel zin in”, vertelt Floor.