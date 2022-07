“Camilla was royal die racistische opmerking over zoontje van prins Harry maakte”, claimt nieuw boek (maar ze ontkent)

Het was Camilla, de echtgenote van de Britse kroonprins Charles, die een racistische opmerking gemaakt zou hebben over Archie, het zoontje van prins Harry. Dat staat te lezen in een nieuw boek over de vertroebelde relatie van Harry en zijn echtgenote Meghan Markle en de rest van de koninklijke familie.

Het was al langer bekend dat Harry en Meghan verontwaardigd waren over een racistische opmerking die een lid van de koninklijke familie gemaakt zou hebben over Archie. “Iemand vroeg hoe donker zijn huid zou worden”, klonk het in een ophefmakend interview met Oprah Winfrey.

Volgens het boek ‘Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors’ van auteur Tom Bower zou de bewuste royal Camilla geweest zijn. Zij zou tegen prins Harry gezegd hebben dat “het grappig zou zijn als zijn zoontje later ros afrohaar zou hebben”, een verwijzing naar de haarkleur van Harry en de deels zwarte afkomst van Meghan.

Bronnen in het koninklijk paleis ontkennen echter dat Camilla de opmerking maakte.