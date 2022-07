Prinses Elisabeth draagt jurk van Victoria Beckham: hier shop je de mooiste Britse merken

Kroonprinses Elisabeth studeert Geschiedenis & Politiek aan de universiteit van Oxford en wordt zo dagelijks ondergedompeld in de Britse cultuur. Geen wonder dus dat ze inspiratie put uit de Britse mode en, misschien, enkele trucjes afkijkt van dat andere koninklijke mode-icoon, Kate Middleton. De jurk van Victoria Beckham was namelijk geen primeur voor Elisabeth. Enkele weken geleden nog doopte ze de Belgica, een nieuw Belgisch oceanografisch onderzoeksschip, in een outfit van het Britse Reiss.

Wanneer een stijlvolle vrouw als Elisabeth zich laat inspireren door de Britse mode, kunnen wij eigenlijk niet anders dan volgen. We verzamelden dan ook enkele merken uit Groot-Brittannië die je voortaan zeker moet kennen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Reiss

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Self Portrait

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

L.K. Bennett

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Emilia Wickstead

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Aspinal of London

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

ME+EM

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Jenny Packham