Het oordeel van onze clubwatchers gemist? Ontdek hier wat we van de 18 eersteklassers mogen verwachten

Op vrijdag 22 juli is het zo ver. Dan gaat de Jupiler Pro League alweer van start met de wedstrijd tussen Standard en AA Gent. Het Belang van Limburg ging te rade bij haar clubwatchers en kwam terug met een voorstelling van de achttien ploegen in de Jupiler Pro League.

KRC GENK

Cyriel Dessers keerde terug van zijn huurperiode bij Feyenoord, maar blijft hij? — © Dick Demey

Met nieuwe coach Wouter Vrancken wil KRC Genk het teleurstellende vorige seizoen uitwissen. Vooralsnog onderging de kern weinig veranderingen, maar we verwachten nog veel beweging voor het einde van de mercato. Een van de hamvragen: wat met Cyriel Dessers?

STVV

Christian Brüls wil een verbeterd contract. — © Serge Minten

STVV mikt op de eerste kolom, maar sukkelt met één probleem. Veel spelers zitten in het laatste jaar van hun contract en willen boter bij de vis: als dat maar goed komt. Hoe dan ook mag Bernd Hollerbach met deze kern nooit in degradatiegevaar verkeren.

CLUB BRUGGE

Club begon het seizoen in stijl met de Supercup. — © BELGA

Club begon het seizoen in stijl met de Supercup. Maar met De Ketelaere en Lang staan twee goudhaantjes op vertrekken. En wie weet moet Carl Hoefkens nog groeien in zijn rol als hoofdcoach of zal de focus nóg meer op Europa liggen. Maar laat ons eerlijk zijn: er is nog meer dan voldoende kwaliteit aanwezig om ook een vierde jaar op rij kampioen te worden.

ANDERLECHT

Yari Verschaeren. — © Kris Van Exel

Paars-wit lijkt fysiek verder te staan dan vorige zomer, maar dat zal ook nodig zijn in het nieuwe 3-5-2-systeem van de coach. De vraag blijft of RSCA wekelijks dominant voetbal zal kunnen brengen met hoge pressing zonder de controle te verliezen. Het wordt ook belangrijk om de poulefase van de Conference League te halen. Als dat lukt - in tegenstelling tot vorig seizoen - neemt dat al wat druk van de ketel. Zo niet, zal iedereen toch weer argwanend kijken naar de Brusselaars.

AA GENT

Nieuwkomer Hugo Cuypers. — © BELGA

Terwijl de andere topclubs van coach wisselden, zit Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent stevig in het zadel. Tel daar de ervaring en klasse van nieuwkomer Cuypers, Odjidja, Kums, Tissoudali en andere Ngadeus bij op en de Buffalo’s kunnen hoog eindigen. Waarom niet helemaal bovenaan?

ANTWERP

Antwerp stuntte met de komst van Toby Alderweireld. — © Isosport

Met de stunttransfer van Toby Alderweireld en de komst van Vincent Janssen onderstreepte eigenaar Paul Gheysens nog maar eens de torenhoge ambities op de Bosuil. Maar kan coach Mark van Bommel in zijn eerste seizoen al een kampioenenploeg smeden?

UNION

Karel Geraerts volgt Felice Mazzu op. — © BELGA

De grote leegloop bleef uit bij Union, maar met Deniz Undav, Casper Nielsen en coach Felice Mazzu vertrokken drie cruciale pionnen in het sprookje van vorig seizoen. Zijn eerste uitdaging als hoofdcoach wordt voor Karel Geraerts bij de vicekampioen meteen een erg grote.

SP. CHARLEROI

Verdediger Jonas Bager kwam over van Union. — © BELGA

Charleroi groeide de jongste jaren uit tot een stabiele subtopper, maar die ene uitschieter ontbreekt. De Zebra’s dromen van een prijs of toch minstens Europees voetbal. Lukt het eindelijk dit seizoen? De kans is klein.

WESTERLO

Sinan Bolat ruilde AA Gent voor Westerlo. — © ISOPIX

Westerlo wil profiteren van de flow van de titel in 1B en roerde zich op de transfermarkt. Van aanwinsten als Bolat, Reynolds, Dorgeles, Akbunar en Tagir wordt - minstens op termijn - heel wat verwacht. Verrassen ze in de stille Kempen onder Jonas De Roeck vriend en vijand?

KV MECHELEN

Dimitri Lavalée speelde ruilde STVV via moederclub Mainz voor KV Mechelen. — © BELGA

KV Mechelen onderging een kleine metamorfose. Het speelde coach Wouter Vrancken kwijt aan KRC Genk en ook sterkhouders Vinicius Souza en Hugo Cuypers zochten andere oorden op. Het is aan coach Danny Buijs om een nieuwe ploeg te smeden, maar dat vergt tijd.

OH LEUVEN

Holzhauser moet Mercier doen vergeten. — © Vel

Onder impuls van Xavier Mercier eindigde OHL de voorbije twee seizoenen elfde. De Franse spelmaker verzilverde dat met een transfer naar het Hongaarse Ferencvaros. Kan de van Beerschot overgekomen Raphael Holzhauser de rol van Mercier overnemen?

STANDARD

Nieuwe coach Ronny Deila. — © BELGA

Na een snertseizoen wil 777 Partners de gedeukte Luikse voetbaltrots in ere herstellen. De nieuwe eigenaar haalde met Ronny Deila een internationaal gerenommeerde topcoach naar Sclessin, maar het broodnodige transferoffensief blijft voorlopig uit.

CERCLE BRUGGE

Dominik Thalhammer imponeert bij Cercle met zijn pressingvoetbal. — © VDB

Met een budget van ruim 20 miljoen euro behoort Cercle Brugge tot de beter bedeelden in 1A. Vorig seizoen liet de onbekende Dominik Thalhammer de Bruggelingen met pressingvoetbal flirten met de achtste plaats. Dat moet volgens de eigenaars in Monaco elk jaar het doel zijn.

KV KORTRIJK

Met Faïz Selemani speelt KV Kortrijk een smaakmaker kwijt. — © VDB

Coach Karim Belhocine behield bij KV Kortrijk het vertrouwen na een 6 op 42, maar zo’n reeks zal hij dit seizoen niet meer moeten neerzetten. Naast Massimo Bruno (ex-Anderlecht) is nog meer vers bloed welkom, want smaakmaker Faïz Selemani wil de club verlaten.

ZULTE WAREGEM

Nieuwe coach Mbaye Leye (r.) moet beter doen dan de 15de plaats vorig seizoen. — © Geert De Rycke

Zulte Waregem onderging in het tussenseizoen zowel in de kern als in de staf een metamorfose. Het zorgt voor een nieuw elan, maar of dat volstaat om beter te doen dan de desastreuze 15de plaats van vorig seizoen? Aan nieuwe coach Mbaye Leye om Essevee naar zijn hand te zetten.

EUPEN

Bernd Storck staat bij Eupen voor een lastige taak. — © BELGA

Na zijn mislukte passage bij KRC Genk krijgt Bernd Storck bij Eupen de kans om te doen waar hij het beste in is: strijden tegen de degradatie. De spelerskern is eerder verzwakt dan versterkt en Eupen had vorig seizoen al weinig overschot.

KV OOSTENDE

Coach Yves Vanderhaeghe. — © RUDY DECLERCK

KV Oostende zakken? Het wordt alleszins opletten. De Kustboys zetten elk seizoen vraagtekens achter zichzelf door lang te wachten met transfers en onbekende, jonge namen te halen. Gelukkig voor KVO hebben ze met Yves Vanderhaeghe een coach die het klappen van de zweep kent.

SERAING

Maziz (l.) en Mikautadaze (m.) keerden terug naar moederclub Metz. — © Isosport

Seraing kon ternauwernood de degradatie afwenden, maar met dit seizoen drie rechtstreekse dalers lijkt het een vogel voor de kat. Smaakmakers Maziz en Mikautadze keerden immers terug naar moederclub Metz. Of tovert TD Carlos Freitas nog een paar witte konijnen uit zijn hoed?