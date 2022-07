FeSteyn knalt bij Toeternietoe ondanks de regen

In hun reeks Zomerfestivals haalde Toeternietoe FeSteyn naar de speelplaats van de voormalige nonnenschool aan de Maastrichterstraat. Hoewel de regen vanaf halftien het feest wilde bederven, bakte de zanger/entertainer, hoewel doornat, er een stevig eind aan.

“Als FeSteyn komt dan hebben we een full house”, verzekerden de mannen van Toeternietoe. En ze kregen gelijk want de speelplaats liep in geen tijd aardig vol. Met vol enthousiasme begon de band aan een reeks meezingers, de daarbij horende gekkenbekkerijtrekkerij van hun zanger deed daar nog een schep bovenop. De regen kwam het feest bederven maar het volk bleef netjes onder de tenten en het grote afdak aan de lange toog hangen. En zo maakte FeSteyn er op zijn eigen manier een feest van zwaaien en handenklappen van.De pauze werd aaneen geblazen door de toeternietoeters die voor de rolstoelers zelfs een polonaize op touw zetten.