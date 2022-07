WTC Steenoven Koersel fietst naar Nimes

Ze rijden via de Champagnestreek, de Bourgogne en de Loirestreek naar het Centraal Massief. Via de Tarn en de Cevennen rijden ze dan tot in Nimes.In totaal doen ze in 9 dagen 1350 km en moeten ze 17000 hoogtemeters overwinnen. "WTC Steenoven is wel al wat gewoon maar deze tocht is wel een van de zwaardere die op hun palmares zal worden bijgeschreven", aldus Erwin Goris. De terugreis zal met busjes gebeuren.