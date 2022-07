FreeStyle JuJutsu geeft demonstratie op gevechtskunstendag in Japanse tuin in Hasselt

Op 25 juni 2022 had in de Japanse Tuin in Hasselt de gevechtskunstendag plaats. Deze werd het voorbije jaar uitgesteld omwille van corona. Toen Carl de Coster, coördinator van de Japanse Tuin, sensei Wilfried A.A. Schraepen vroeg of hij samen met zijn leden voor entertainment kon zorgen op deze dag, werd er geen moment getwijfeld.

De sensei stelde een supergemotiveerd demo-team samen en ging onmiddellijk aan de slag om actiedemo met aangepaste muziek in elkaar te knutselen. Elk jaar wordt dit demo-team aangepast. Elk lid dat zich hiervoor interesseert, kan zich hiervoor opgeven. Sensei W.A.A. maakt dan een keuze op basis van inzet tijdens de training, de bereikte skills en volharding.Ook gaven de leden van FreeStyle JuJutsu, die dag doorlopend workshops. Geïnteresseerden konden dan deelnemen en zo kennismaken met de specifieke stijl van FreeStyle JuJutsu. Er waren veel geïnteresseerde deelnemers, zowel kinderen als volwassenen.Op zondag 28 augustus 2022 is er opnieuw een mogelijkheid om deel te nemen aan een trainingssessie. Ben je geïnteresseerd? Zet deze datum dan zeker in je agenda. Meer info hierover vind je op de facebookpagina Freestyle JuJutsu Dojo Kiewit.Naar jaarlijkse traditie richt de sportraad van Hasselt samen met de Hasseltse clubs een gratis sportmaand in september in. Waar je dan de mogelijkheid hebt om zorgvuldig een sport uit te kiezen die bij je past. Ook FreeStyle JuJutsu doet hier aan mee. Je kan dus bij hen enkele keren in september gratis meetrainen.