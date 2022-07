Geen onaardig ploegje: toptennissers Federer, Djokovic, Nadal en Murray voor het eerst samen in één team

Djokovic, Nadal, Federer en Murray domineerden als “The Big Four” de tennissport bij de mannen in de 21e eeuw. Murray is al een tijdje op zijn retour en Federer sukkelt van de ene blessure in de andere, maar toch doet de reünie van de heren die samen 66 van de 76e laatste Grand Slams wonnen in één team de harten van de tennisliefhebbers sneller slaan. “Ik kon er niet van dromen dat ik de vier iconen van onze sport samen in één team zou kunnen brengen”, reageerde teamkapitein Bjorn Borg, nog zo’n legende. “Ik weet dat zij, net als ik, het belang van dit moment naar waarde schatten. We willen elk jaar winnen. En met Rafa, Roger, Andy en Novak in ons team denk ik wel dat we kans maken”, vertelde Bjorg met een knipoog.

“Het is de enige competitie waarin je een team kan vormen met jongens die normaal je concurrenten zijn. Aan de zijde van mijn grootste rivalen aller tijden spelen, zal een uniek moment worden in de geschiedenis van de sport”, verklaarde Djokovic.

Bij Team Europe moeten nog twee namen bekendgemaakt worden, terwijl de Canadees Felix Auger-Aliassime, de Amerikaan Fritz Taylor en de Argentijn Diego Schwartzman al zijn opgenomen in de zeskoppige selectie van Team World.

De Laver Cup vindt plaats van 23 tot 25 september in de O2 Arena in Londen. Het toernooi zou de langverwachte comeback van Federer moeten worden. De Zwitser sukkelt al meer dan een jaar met problemen aan de rechterknie en kwam voor het laatst in actie tijdens Wimbledon vorig jaar.