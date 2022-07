Aan de haal met 30 miljoen euro, maar gesnapt dankzij dick pic: hoe de grootste diefstal in Engelse geschiedenis werd opgelost

Eind december 2019 braken drie dieven binnen in het huis van Tamara Ecclestone, de dochter van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone, in de zogeheten ‘billionaire’s row’ in Londen. Het drietal ging aan de haal met niet minder dan 30 miljoen euro in cash, horloges, en diamanten.

De speurders van de Londense politie tastten in eerste instantie in het duister. Op camerabeelden was weliswaar te zien hoe de dieven in een typische zwarte Londense taxi stapten, maar er reden die avond maar liefst 1.006 taxi’s rond in de omgeving. De speurders konden door een gebrek aan andere sporen echter niet anders dan alle duizend taxichauffeurs ondervragen. Ze hadden geluk; één van hen herkende de daders, op basis van de persoonsomschrijving van een beveiligingsagent, die de dieven op heterdaad had betrapt. Volgens de taxichauffeur had hij de drie dieven naar TLK Apartments gebracht, een goedkoop hotelletje.

Dick pic

De kans leek nog steeds klein dat het personeel in een dergelijk budgethotel zich een bepaalde groep gasten kon herinneren, maar de politie had geluk: de receptionist herinnerde zich een groep van drie jonge mannen nog heel goed, omdat één van hen een reeks seksueel getinte boodschappen had gestuurd naar een collega – op de iPhone die het hotel gebruikt voor gasten die diep in de nacht het gebouw nog binnen willen. Het personeel had het nummer van die man zelfs opgeslagen als ‘Weirdo’.

Met die informatie kon de eerste verdachte van de diefstal geïdentificeerd worden: Jugoslav Jovanovic, een 23-jarige Italiaan. De man werd zelfs gelinkt aan andere diefstallen bij superrijken, zoals die bij voormalig topvoetballer Frank Lampard en Vichai Srivaddhanaprabha, eigenaar van Premier League-team Leicester City.

Jovanovic werd in oktober 2020 opgepakt in Italië, en in april uitgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk, net als zijn twee medeplichtigen Alessandro Maltese en Alessandro Donati.