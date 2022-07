Vlaamse hulp voor Oekraïne droogt op: aantal giften en goederen dalen, terwijl nood nog steeds hoog is

De Vlaamse vrijgevigheid voor Oekraïne is als een pudding in elkaar gezakt. Privé-initiatieven en grote organisaties zien het aantal giften en goederen teruglopen tot bijna niks meer. Unicef België kreeg deze maand 1.000 euro op de eigen rekening gestort, terwijl dat in april nog 45.000 euro was. De nood blijft evenwel hoog. “We hebben nu hulp nodig om te voorkomen dat Oekraïners deze winter sterven van de koude.”