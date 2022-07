Swappers uit Riemst beleven supertweedaagse in Oostende

De 12- tot 16-jarige Riemstse jongeren beleefden donderdag 14 en vrijdag 15 juli de tijd van hun leven in Oostende.

Om 8u15 ging het op donderdag met de trein naar Oostende. Daar aangekomen gingen ze dadelijk op verkenning en volgde er al een duinenspel. Na het avondeten in de jeugdherberg mocht een avondspel natuurlijk niet ontbreken. Vrijdag speelde de dag zich vooral af op het water. De tieners genoten er van zeeraften en golfsurfen. Een super toffe tweedaagse die omgevlogen is en zowel de jongeren als de begeleiding houden er dan ook alleen maar mooie herinneringen aan over.