TVL-Zomervertellingen in Sint-Hubertuskerk in Kanne

Vakantie betekent ook weer de zomervertellingen van TVL. Een leuk initiatief dat al verschillende keren in Riemst werd aangeboden en voor de tweede keer op rij in Kanne.

Omwille van de minder goede weersvoorspellingen kon de voorstelling niet doorgaan aan de brug in Kanne, maar werd er uitgeweken naar de Sint-Hubertuskerk, een heel speciale locatie. Riemst had dit jaar de eer om Nigel Williams te ontvangen, een super stand-upcomedian, die in een mum van tijd het publiek op zijn hand had. De toeschouwers hadden er duidelijk van genoten en het fris biertje zorgde voor de nodige verkoeling in de warme kerk. Wie deze afspraak gemist heeft, kan nog altijd gaan genieten van andere TVL zomervertellingen op een unieke locatie in de provincie. Bij mooi weer gaan de vertellingen door op de buitenlocatie, bij slecht weer wordt er uitgeweken naar een binnenlocatie. Raadpleeg dus zeker de website (https://www.tvl.be/info/tvl-vertellingen-2022).