Geslaagde Pop-Up-Gospelavond aan Grauwe Torenwal in Bree

Plaats van dit openlucht-gebeuren was de originele locatie aan de Grauwe Torenwal. Aangezien deze avond een organisatie was van de pastorale eenheid Emmaüs uit Bree, de Parochiefederatie van Meeuwen-Gruitrode en de Evangelische Kerk De Herberg uit Oudsbergen, was ook dit jaar het thema: ‘Muziek brengt mensen samen, samen zingen schept eenheid.’En eenheid was er duidelijk: meer dan tachtig enthousiaste bezoekers – van verschillende christelijke denominaties – zongen samen bekende, populaire gospelliederen, onder de muzikale begeleiding van een gelegenheidsgroep.Achteraf was er bij een drankje en een hapje, tijd om elkaar te ontmoeten en gezellig bij te praten.Afspraak en datum voor een volgende Pop-Up-Gospel avond is woensdag 5 juli 2023.