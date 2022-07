Nog geen zin in pensioen: recordman Dani Alves kiest voor avontuur in Mexico

De intussen 39-jarige rechterflankverdediger verliet onlangs FC Barcelona transfervrij. In november vorig jaar was hij er teruggekeerd na een onderbreking van vijf jaar, om de club uit de nood te helpen.

Dani Alves is een van de meest gelauwerde spelers in de geschiedenis van het voetbal, met een totaal van 43 titels door heel zijn carrière heen. De laatste triomf was een gouden medaille op de Olympische Spelen van Tokio.

In de kleuren van Sevilla, Barcelona, Juventus en Paris Saint-Germain won hij driemaal de Champions League, tweemaal de Europese Super Cup, zesmaal de Spaanse landstitel, viermaal de Spaanse beker, tweemaal het Franse kampioenschap en eenmalig de Italiaanse competitie.

Dani Alves streek in de herfst van vorig jaar opnieuw neer in het oude nest, nadat hij de vijf jaar voordien onder contract had gestaan bij Juve, PSG en de Braziliaanse club Sao Paolo. Hij groeide in zijn tweede dienstverband uit tot de oudste speler ooit van Barça die in actie kwam in een competitiewedstrijd.