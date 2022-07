Simon Geschke huilt bittere tranen na verlies van bolletjestrui die hij zal moeten dragen tot in Parijs

Aandoenlijk om te zien, de gebroken droom van Simon Geschke. Negen dagen droeg de Duitser de bolletjestrui in de Tour de France en het leek er naar uit te zien dat hij die over drie dagen zou mogen meenemen uit Parijs. Het plan was simpel: donderdag meegaan in de vroege vlucht - een strategie die Geschke al vijf keer eerder succesvol toepaste deze Tour - en als eerste bovenkomen op de Col d’Aubisque. De top van de helling buiten categorie lag halfweg de etappe en Cofidis deed er alles aan om Geschke naar de kopgroep te loodsen. Maar de Duitser miste de aansluiting met een groep met onder meer Van Aert, Pinot en Ciccone en zou nooit meer vooraan geraken.

Tot overmaat van ramp won Jonas Vingegaard de etappe waardoor de Deense toekomstige Tour-winnaar ook acht punten over hem springt in het bergklassement. Een kloof die in de resterende drie ritten niet meer gedicht kan worden. Wat het des te pijnlijker maakt: omdat Vingegaard als leider de gele trui draagt, moet Geschke nog tot Parijs als runner-up de bollen dragen. Om hem dan zondagavond definitief af te geven op het podium in Parijs.