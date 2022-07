Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn dicht bij Lotto-Dstny

Het lijkt erop dat Pascal Eenkhoorn volgend seizoen voor Lotto-Dstny gaat rijden. De Nederlandse kampioen van Jumbo-Visma is in verregaande onderhandelingen met ploegmanager John Lelangue. Verwacht wordt dat de transfer volgende maand bekend wordt gemaakt, want de Internationale Wielerunie (UCI) laat pas vanaf 1 augustus de officiële bekendmaking toe.

Eenkhoorn is een 25-jarige Nederlander die al sinds 2018 in de school van Jumbo-Visma zit, maar die door de sterrenparade rond Van Aert en Vingegaard-Roglic weinig vooruitzichten heeft om zichzelf te ontplooien. De nationale titel op de Vam-berg einde juni was al zijn vijfde profzege.

Eenkhoorn is na Arjen Livyns en Mathijs Paasschens (allebei Bingoal – Pauwels Sauces WB) en Lennert Van Eetvelt (neoprof volgend jaar, nu bij Lotto-Soudal U23) al de vierde aanwinst van Lotto-Dstny voor 2023.

(hc)