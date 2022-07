Prins Emmanuel toont zijn charmes: een hele dag arm in arm met zus Elisabeth

Het was een frappant beeld doorlopend de nationale feestdag: prinses Elisabeth (20) en haar jongere broer Emmanuel (16) weken geen moment van elkaars zijde. Daarbij stapten ze consequent arm in arm, zowel ’s ochtends bij het Te Deum als ’s middags bij het defilé. Een paleisbron meent dat Elisabeth de ondersteuning van Emmanuel kon gebruiken. Want zowel aan de kathedraal als aan het paleis liggen kasseien, en het is lastig wandelen op hoge hakken.