Michael van Gerwen imiteert al lachend ritueel van Van den Bergh: “Ik weet niet waar hij les heeft gehad”

Dimitri Van den Bergh (PDC-9) neemt het zaterdag in de halve finales van het World Matchplay darts op tegen Michael van Gerwen (PDC-4). De Nederlandse ex-wereldkampioen imiteerde in zijn kwartfinale even het typische gebaar dat Van den Bergh regelmatig maakt tijdens zijn wedstrijden.

Dimitri Van den Bergh (PDC-9) heeft zich donderdag voor de halve finales geplaatst. De 28-jarige Antwerpenaar deed dat met 16-14 winst tegen de Schot Peter Wright, wereldkampioen, nummer een van de wereld en titelverdediger in Blackpool. In de halve finales wacht alweer een grote naam: Michael van Gerwen.

Die maakte tijdens zijn gewonnen kwartfinale tegen Nathan Aspinall plots een vingerbeweging over zijn gezicht, een imitatie van een gebaar dat Van den Bergh regelmatig doet voor de start van een break of leg om zichzelf kalm te maken. “Ik weet niet waar hij les heeft gehad”, lachte Van Gerwen achteraf. “Geen sneertje hoor. Ik vind het wel grappig. Het past wel bij hem. Dimitri is een fantastische speler. Eerlijk is eerlijk. Vooral op het podium. Hij doet het hartstikke goed. Ik moet op mijn hoede voor hem zijn.”