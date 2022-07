Federale regering en Engie sluiten princiepsakkoord over verlenging kerncentrales

Er is een princiepsakkoord tussen de federale regering en uitbater Engie over de verlenging van de uitbating van de Belgische kerncentrales. Dat meldt het kabinet van premier Alexander De Croo.

De regering onderhandelt al sinds maart 2022 met Engie over de verlenging van de uitbating van kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar. “Die gesprekken verlopen constructief”, klinkt het nu. “In een gezamenlijk princiepsakkoord hebben de Belgische staat en Engie afspraken vastgelegd over de verdere aanpak, timing en kader van de onderhandelingen.”

Dat princiepsakkoord bestaat uit drie delen: “de verlenging van de uitbating van Doel 4 en Tihange 3”, “een stabiele en duurzame structuur waarbij de Belgische staat en Engie zowel risico’s als winsten delen via een nieuw op te richten vennootschap”, en een deal waarbij “de kosten van de ontmanteling van de kerncentrales, het beheer van de splijtstoffen en van het radioactief afval voor rekening van de exploitant (Engie, red.) zijn.”

“Sterk gewijzigde geopolitieke situatie in Europa”

Volgens de regering is de beslissing nodig, gezien “de context van een sterk gewijzigde geopolitieke situatie in Europa, met name de oorlog in Oekraïne, de impact van de oorlog op de gasbevoorrading in de buurlanden, de ongeplande onbeschikbaarheid van verschillende Franse kerncentrales, en de impact van dit alles op de Belgische elektriciteitsvoorziening”.

De bewuste reactoren zouden in november 2026 weer van start gaan, “onder voorbehoud van goedkeuring door de veiligheidsautoriteiten”. Er gaan ook werkgroepen met experts aan de slag, “met het oog op een definitief akkoord tegen het einde van dit jaar”.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) zullen meer uitleg geven over het akkoord op een persconferentie om 9.30 uur.