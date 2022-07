Noah Lyles verlengt wereldtitel op de 200 meter met fantastische chrono

Noah Lyles heeft donderdag in Eugene (Oregon) zijn wereldtitel op de 200 meter verlengd. De 25-jarige Amerikaan sprintte naar het goud in 19.31, de op twee na snelste tijd in de geschiedenis. Kenneth Bednarek (19.77) en de 18-jarige Erriyon Knighton (19.80) zorgden voor een volledig Amerikaans podium.