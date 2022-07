Na olympische miskleun haalt de compleetste sprintster van het moment haar gram op WK: Shericka Jackson komt dichter bij ongenaakbaar gewaande FloJo

De klok stond eerst stil op 21.44, nadien gecorrigeerd tot 21.45. Het blijft een kampioenschapsrecord, en vooral: het is de op één na snelste 200 meter aller tijden. Getekend: Shericka Jackson, de 28-jarige Jamaicaanse. Het zilver is voor de routinier Shelly-Ann Fraser-Pryce (21.81), het brons voor de Britse Dina Asher-Smith (22.02).

Is Jackson een verrassing? Neen, niet na wat ze dit seizoen etaleerde. Ze liep al 21.55, de op twee na snelste 200 meter aller tijden. Ze schuift nu een plaatsje op in de pikorde.

Met de wereldtitel maakt ze de miskleun van de Olympische Spelen van Tokio goed. Toen liet ze zich veel te snel uitbollen en miste ze de halve finale op 0.004 seconden. “Dat was de grootste ontgoocheling uit mijn carrière, nooit wil ik nooit vergissing maken.” Waarvan akte.

Na de wonderloopschoenen op de stratenlopen hebben de wonderspikes op de piste hun intrede gemaakt, en die spelen zeker een rol in de snelle tijden. Maar dan nog verbluft Jackson. Ze heeft nu vijf olympische medailles in haar kast, had op dit WK al de vice-wereldtitel op de 100m en nu dus de wereldtitel 200m. Ze mag zich ook de compleetste sprintster noemen, want ook de 400m was ze een wereldtopper, voor ze koos voor de kortere afstanden.

De Jamaicaanse coach Stephen Francis is overtuigd: op een dag mag ze zich de snelste aller tijden noemen. Zowel op de 100m (10.49) als de 200m (21.34) houden de wereldrecords van Florence Griffith-Joyner al meer

dan drie decennia lang – ze zijn niet onbesproken en gevestigd in een tijdperk waar het bon ton was om naar de dopingpot te grijpen maar FloJo is nooit betrapt. Jackson wordt gecoacht door Paul Francis, de broer van Stephen, die Asafa Powell naar verschillende wereldrecords stuwde. “Als de omstandigheden goed zijn, op hoogte of met een forse rugwind, is ze goed genoeg om de wereldrecords te verbeteren.”

Noah Lyles viert zijn wereldtitel op de rug van Legend, de mascotte. — © REUTERS

Bij de mannen verlengde Noah Lyles zijn wereldtitel, in een aangekondigde tweestrijd tussen hem en de snelste tiener aller tijden, de achttienjarige Erriyon Knighton. Ook Lyles klokte, net als Jackson bij de vrouwen, een supertijd: 19.31 is de op twee na snelste 200m-man aller tijden, na Usain Bolt (19.19) en Yohan Blake (19.26). Het zilver is voor Kenneth Bednarek (19.77), brons voor Knighton. De tiener wordt her en der al “de nieuwe Bolt” genoemd, in elk geval is hij de jongste WK-medaillewinnaar op de 200m.