Barst in unie: drie EU-landen gaan niet akkoord met Europees gasplan

Fatih Birol, directeur van het Internationale Energieagentschap liet donderdag nog weten dat Europa zelfs 20 procent minder zou moeten verbruiken om de winter “draaglijk” te maken, maar enkele uren later lieten Spaanse en Portugese officials al weten dat ze zich niet zouden neerleggen bij het plan van de Europese Commissie.

Volgens beide landen – wier waterkrachtcentrales door de aanhoudende droogte minder stroom leveren dan gewoonlijk – is de verplichte vermindering oneerlijk, omdat zij veel minder Russische gas gebruiken dan andere EU-lidstaten. “We willen helpen, maar we willen ook gerespecteerd worden. Men kan van ons geen disproportioneel offer eisen”, zei de Spaanse minister van Ecologische Transitie Teresa Ribera. “We zullen Europese waarden verdedigen, maar zullen ons niet opofferen in een kwestie waarin ons zelfs niet om onze mening werd gevraagd. Wat er ook gebeurt: Spaanse gezinnen zullen niet lijden onder verminderingen van de aanvoer van gas of elektriciteit naar hun huizen.”

Ook Griekenland, dat voor 40 procent van het nationale gasverbruik afhankelijk is van Rusland, heeft bezwaar tegen het plan. Het land stelt een mechanisme voor waarbij de EU in bulk gas aankoopt aan een vastgestelde maximumprijs.