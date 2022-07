Miguel Angel Lopez van vliegtuig gehaald in Madrid en onderzocht voor drugshandel

Lopez reisde naar Spanje om zich voor te bereiden op de aankomende Vuelta, die op 19 augustus van start gaat. De Colombiaanse renner wordt samen met de controversiële arts Marcos Maynar onderzocht voor vermeende drugshandel en deze donderdag werd hij door enkele autoriteiten in Spanje onderschept toen hij vanuit Colombia op de luchthaven van Madrid aankwam om zijn officiële wedstrijden te hervatten. Het nieuws werd onthuld door het Spaanse “Ciclo 21”. Tegen de Colombiaan is reeds een formeel onderzoek ingesteld.

Lopez werkte mee aan alle vragen en stappen van de autoriteiten, die hem later lieten vertrekken, omdat hij op maandag 25 juli zal deelnemen aan de wedstrijd Villafranca-Clásica de Ordizia, een wedstrijd die deel uitmaakt van zijn voorbereiding op de Vuelta.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“De Zuid-Amerikaan van het Kazachse Astana werd aanvankelijk opgeroepen als getuige voor een vermeend misdrijf van distributie van geneesmiddelen die niet zijn toegestaan in Spanje. Door zijn status te veranderen van getuige in onderzochte, zou hij strafrechtelijk verantwoordelijk kunnen zijn voor de onderzochte feiten,” voegt de website “Ciclo 21” toe.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Miguel Angel Lopez zou na zijn deelname aan de Vuelta voor de autoriteiten getuigen over zijn mogelijke relatie met de omstreden arts en de desbetreffende zaak waarvoor hij reeds in mei werd gearresteerd en later met aanklachten werd vrijgelaten.

Wie is Maynar?

Het Spaanse Marca omschrijft de omstreden Maynar als volgt: Marcos Maynar is in verband gebracht met verschillende dopingzaken in de sport. Hij was de auteur van het rapport dat zijn collega Sabino Padilla probeerde vrij te pleiten in de zaak van Athletic Club-speler Carlos Gurpegui die positief testte op nandrolon. Maynar werd in 2004 door de politie gearresteerd in een onderzoek tegen handel in dopingmiddelen in sportscholen. Zo passeerden stoffen als EPO en anabolen in het wielrennen, basketbal, volleybal en voetbal al de revue. Bij zijn arrestatie twee maanden geleden werd hij beschuldigd van misdrijven tegen de volksgezondheid, witwassen van geld en illegale handel in drugs die op Spaans grondgebied verboden zijn.