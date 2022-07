‘Comebackkid’ Dimitri Van den Bergh klopt wereldkampioen Peter Wright na waanzinnige partij en staat in halve finale World Matchplay Darts

Wie het eerst 16 legs wist te winnen, stond in de halve finale. Zowel Van den Bergh als Wright begonnen goed aan de partij door elk hun eigen spelletje te winnen, maar dan nam de Schotse weredlkampioen het commando over. Wright brak twee keer en kwam op 5-1 te staan.

Maar dan moest het nog gebeuren. Dancing Dimi ontbond zijn duivels en nam maar liefst tien legs op rij voor zijn rekening. Goed voor een stevige 5-11-tussenstand en de nodige vertwijfeling bij Wright, die niet al te best aan het gooien was.

Maar er kwam een opflakkering van de Schot, die toonde dat ie niet voor niets de beste van de wereld is. Door een schitterende 140 uit te gooien, wierp hij zich weer wat moed in. Uiteindelijk kwam Wright bij de pauze terug tot 8-12.

En Wright bleef maar doorgaan op zijn elan. Van den Bergh miste op zijn beurt een paar makkelijke check-outs en liet daardoor Wright terugkomen tot 11-12. De partij leek helemaal te kantelen. En dat gebeurde ook, want een leg later was het aan de Schot om vijf legs op rij te pakken: zowaar een gelijke stand.

Snakebite zou zelfs de voorsprong nemen, maar de Dreammaker deed even later hetzelfde. Het werd een absolute nagelbijter, maar met 14-15 had Van den Bergh het voordeel. In de beslissende leg liet Wright nog dé kans liggen op een nieuwe gelijke stand, waardoor Van den Bergh het helemaal afmaakte. Dancing Dimi staat zo in de halve finale van de World Matchplay Darts in Blackpool. Wright zal zijn titel dus niet verlengen.