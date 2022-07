Wanhopige Kim Kay over haar zoon in de gevangenis: “Julien heeft veel kansen gekregen. Te veel”

“Ik zie mijn zoon graag. Maar hij is de afgelopen jaren veel te zacht aangepakt.” Dat haar zoon Julien veroordeeld is voor drugshandel en als achttienjarige in de gevangenis zit, is bij zangeres Kim Kay hard binnengekomen. Ze reageert voor het eerst. Nog meer dan een andere ouder voelt ze zich machteloos, nu ze al tien jaar vastgekluisterd ligt aan haar bed. Het eerlijke verhaal van een wanhopige moeder die het beste wil voor haar kind.