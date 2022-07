Billie Eilish brengt onaangekondigd twee nieuwe nummers uit

Zomaar uit het niets. Onaangekondigd. Daar was ze. Billie Eilish. Met twee nieuwe nummers. Onder de noemer ‘Guitar songs’ verschenen gisteren twee intieme gitaarballads online. Ze heten ‘TV’ en ‘The 30th’. Het zijn haar eerste nieuwe muziekworpen sinds haar album ‘Happier than ever’ van vorig jaar. Ze schreef de songs samen met haar broer en haar vaste muziekpartner Finneas. “We wilden deze songs zo snel mogelijk laten horen. Dus hier zijn ze”, aldus Billie. De 20-jarige singer-songwriter had geen zin om te wachten op de muziekindustrie. Ze wou ze gewoon zo snel mogelijk laten horen. Een van de songs, ‘TV’, speelde ze al op tournee. “Ik krijg telkens kippenvel als ik het hoor. Ik hoop dat jullie van deze songs houden. Dankjewel dat we deze muziek met jullie mogen delen.”

(ldb)