Ives Serneels blikt vooruit naar kwartfinale tegen Zweden: “We gaan geen gemakkelijke wedstrijd tegemoet”, Vanhaevermaet gelooft in eigen kansen

“We spelen tegen een fantastisch Europees team”, zegt hij aan de vooravond van de wedstrijd in het Leigh Sports Village Stadium. “Wij gaan geen gemakkelijke wedstrijd tegemoet, daar zijn we ons van bewust. Zweden beschikt over speelsters met heel veel individuele kwaliteiten en ervaring. Wij zullen vanaf de eerste minuut klaar moeten zijn. Maar nu de groepswedstrijden gedaan zijn, begint een nieuw toernooi. Vrijdagavond zal er een winnaar zijn. Dan vat je een match op een andere manier aan dan wij bijvoorbeeld deden in onze eerste groepsmatch tegen IJsland of Zweden tegen Nederland (duels die allebei op 1-1 eindigden, red). Het is voor beide teams een nieuw gegeven en kan een rol spelen. Het kan goed uitdraaien maar ook verkeerd, hopelijk is dat bij ons niet zo.”

De Zweedse bondscoach Peter Gerhardsson noemde de lange voorbereiding van de Red Flames op dit EK een van de redenen van het Belgische succes. Hij maakte daarbij de vergelijking met een clubteam. Volgens Serneels heeft zijn Zweedse collega een punt. “We zijn heel blij met de voorbereiding die we hebben georganiseerd. Het voelt aan alsof we met alle speelsters en de staf één familie zijn en familie gaat voor elkaar door het vuur”, benadrukt hij.

De voorbije dagen sukkelden onder meer Laura De Neve, Jody Vangheluwe en Davinia Vanmechelen met blessures. Maar tegen Zweden kan Serneels uit een fitte selectie kiezen. “Iedereen heeft vandaag getraind. Zonder onvoorziene omstandigheden zijn we compleet. Iedereen is fit.”

Mogelijke wijzigingen in basiself

In de laatste groepsmatch tegen Italië werd Laura De Neve centraal achterin vervangen door Julie Biesmans, die een rij achteruitschoof. Met een fitte De Neve en Amber Tysiak terug uit schorsing is het afwachten wie in het hart van de verdediging naast Sari Kees (die een certitude lijkt) zal starten. “Zoals alle wedstrijden zit er wel een idee in mijn hoofd. Maar ik ga eerst aan de speelsters meedelen met welk plan we Zweden willen aanpakken”, blijft hij op de vlakte. Serneels erkent wel dat het team dat tegen Italië de kwalificatie afdwong “een optie kan zijn”. “Maar Zweden is wel een ander team dan Italië, met andere accenten”, voegt hij eraan toe.

In de Zweedse selectie gaat het coronavirus intussen rond. Met Hanna Glas (de vaste rechtsachter) en Emma Kullberg testten al zeker twee speelsters positief en mogelijk zijn er nog andere internationals out. Maar Serneels is niet bezig met de covid-gevallen bij de tegenstander. “Ik blijf geconcentreerd op mijn team”, legt hij uit. De bondscoach gelooft evenmin dat de winstkansen van de Flames nu groter zouden zijn want “Zweden beschikt over 23 goeie speelsters”.

Justine Vanhaevermaet gelooft in kansen tegen Zweden: “We kunnen iets doen”

“Zweden is een team met veel kwaliteit in de hele selectie. Ze deden veel ervaring op met hun prestaties op de afgelopen toernooien, zowel op het EK, WK als de Spelen. Ze zijn fysiek sterk, technisch onderlegd. Het wordt een stevige wedstrijd”, voorspelt de controlerende middenvelder daags voor het duel tijdens een persmoment in het Leigh Sports Village Stadium.

De Flames starten tegen de Scandinaviërs als underdog maar in de selectie leeft wel het gevoel dat er een resultaat mogelijk is. “Na Italië was er veel ambiance en waren we trots dat we ons doel, de kwartfinale, hadden gehaald. Maar nu staan we hier en gaan we vol voor de overwinning. Op papier zal Zweden voor de meeste mensen favoriet zijn maar wij hebben ons al getoond en bewezen dat we aan het groeien zijn.”

De 30-jarige Vanhaevermaet is de enige Red Flame die in de Engelse Women’s Super League voetbalt, bij middenmotor Reading FC. Het Zweedse team telt zeven speelsters uit de sterke Engelse competitie, zoals topspits Stina Blackstenius die voor vicekampioen Arsenal uitkomt. “Het zijn internationale topspeelsters die wekelijks tegen andere toppers uitkomen. Die ervaringen kunnen ze zeker gebruiken in wedstrijden als morgen”, weet Vanhaevermaet.

Met hun plaats in de knock-outfase hebben de Flames het vooropgestelde doel intussen bereikt. Zweden reisde dan weer naar Engeland af met het vizier op de titel en zal dus meer druk voelen, denkt Vanhaevermaet. “Zij hebben vooraf gezegd dat ze ver willen doorstoten terwijl wij de kwartfinales wilden bereiken. Als je het zo bekijkt, ligt de druk in hun kamp. Maar wij leggen onszelf ook wel wat druk op want we voelen dat we iets kunnen doen.”