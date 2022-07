Achtervolging van Franse auto eindigt in crash vlak bij de Gentse Feestenzone

© IF

Aan de Zuid in Gent is donderdag een auto met een Franse nummerplaat aan hoge snelheid gecrasht, vlak voor de Capitole. Het ging om een achtervolging.

De wagen, een Peugeot met Franse nummerplaat, reed rond 20 uur aan hoge snelheid de binnenstad van Gent in. Getuigen zagen de wagen stadinwaarts vlammen, achtervolgd door enkele wagens van de politie.

Wat er gebeurd is, is nog onduidelijk. Maar het voertuig kwam tot stilstand vlak voor de Capitole, op een zucht van de drukke zone van de Gentse Feesten. In een poging om alsnog te vluchten, reed de Franse wagen verschillende andere wagens aan.

Er is voorlopig geen duidelijkheid of er sprake is van gewonden.

De wagen werd achtervolgd van op de autostrade door de snelwegpolitie en moet Gent binnengereden zijn via de B401. Getuigen zagen de wagen aan erg hoge snelheid richting binnenstad rijden.

Van aan de Capitole is het niet veel verder meer tot de drukke binnenstad van Gent, waar momenteel tienduizenden mensen rondlopen voor de Gentse Feesten.

