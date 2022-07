De Red Flames moesten zichzelf deze week af en toe eens in de wang knijpen, maar vanavond staan ze effectief in de kwartfinales van het EK. Voor het eerst in hun geschiedenis. Toernooi geslaagd? Op papier wel, maar de Flames willen nu ook naar de halve finales. De Zweden letten ondanks het niveauverschil dus toch maar beter op