Flinterdunne groeven in het wegdek zorgen ervoor dat het passerende autoverkeer een pak minder geluidsoverlast veroorzaakt. En dus begint het Agentschap Wegen en Verkeer op tal van plekken in Vlaanderen te slijpen, waardoor minder dure geluidsschermen nodig zullen zijn. “Na bevredigende tests in zowel Maldegem als op de Antwerpse ring beschouwen we de groeven voortaan als een standaardtechniek.”