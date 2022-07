Ann Wauters hing één jaar geleden en op de Olympische Spelen in Tokio na een schitterende carrière de basketbalkets definitief aan de haak. Intussen heeft ze haar debuut gemaakt als coach. Dit als assistent bij WNBA-kampioen Chicago Sky. “Ik voel me goed in mijn nieuwe rol. Meer zelfs, ik ben super gelukkig hier in Chicago.”