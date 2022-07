Sneller dan De Bondt: Jules Hesters pakt in Ninove eerste profzege in GP Beeckman-De Caluwé

Jules Hesters heeft donderdag de GP Beeckman-De Caluwé, een profkoers op de nationale kalender in het Oost-Vlaamse Ninove over 166 kilometer (of 13 ronden) op zijn naam geschreven. De 23-jarige renner van Sport Vlaanderen-Baloise haalde het in een sprint met twee van oud-Belgisch kampioen Dries De Bondt. Jens Reynders, een ploegmakker van Hesters, won de spurt voor de derde plaats van een zevenkoppige achtervolgende groep voor Stef Rogier en Tom Van Asbroeck. Het werd meteen de eerste profzege voor Jules Hesters.