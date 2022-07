De rode jurk van Delphine is een ontwerp van Pol Vogels uit Heusden-Zolder. Die wil de jurk binnenkort tentoonstellen in het Modemuseum in Hasselt

Brussel

Prinses Delphine schitterde gisteren op de nationale feestdag in een knalrode outfit met witte vredesduif van de jonge ontwerper Pol Vogels (25) uit Heusden-Zolder. “Je zag dat Delphine zich goed voelde in de jurk”, zegt Vogels, die de outfit binnenkort wil tentoonstellen in het Modemuseum in Hasselt.